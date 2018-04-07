İbrahim Kalın: Türkiye ile Rusya Tel Rıfat'ı görüşüyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı görüştüklerini, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı
Sözcü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çok yakında Suriye'den çekileceğini söylerken, diğerlerinin kalacaklarını söylediğini, ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.
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