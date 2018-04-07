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İbrahim Kalın: Türkiye ile Rusya Tel Rıfat'ı görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı görüştüklerini, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını söyledi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı

Sözcü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çok yakında Suriye'den çekileceğini söylerken, diğerlerinin kalacaklarını söylediğini, ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.

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