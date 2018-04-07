İbrahim Kalın: Türkiye ile Rusya Tel Rıfat'ı görüşüyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı görüştüklerini, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını söyledi