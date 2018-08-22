İbrahim Kalın: Yunanistan teröristler için güvenli ülke olduğunu ilan etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir.