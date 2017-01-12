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İbrahim Kalın'dan ABD'ye terör tepkisi: Aklınızı mı yitirdiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CENTCOM'un sosyal medya hesabındaki SDG imzalı paylaşıma dair, 'Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi. ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli.' dedi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), büyük bölümünü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasını Twitter hesabından paylaşarak PYD'ye destek verdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamayı paylaşılması tepki çekti. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu paylaşımının terör örgütünü durdurmak yerine meşrulaştırdığını söyledi. Kalın, ABD'nin bu tür meşrulaştırma girişimlerini durdurması gerektiğini ifade etti. Kalın'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu bir şaka mı yoksa CENTOM aklını mı yitirdi? Kimsenin buna inanacağını düşünüyor musunuz? ABD, terör gurubunu meşrulaştırmaya çalışmayı bırakmalı.

Söz konusu paylaşımında SDG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.

Dünkü günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.

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