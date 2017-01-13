Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Astana açıklaması

İbrahim Kalın, Astana'daki Suriye toplantısıyla ilgili olarak "Esad iktidarda olduğu sürece Suriye'de çözüm zor. Astana görüşmelerine ABD de katılacak. ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceği henüz net değil." dedi.

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