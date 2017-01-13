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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan Astana açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Astana görüşmelerine ABD'nin de katılacağını açıkladı.

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İbrahim Kalın, Astana'daki Suriye toplantısıyla ilgili olarak "Esad iktidarda olduğu sürece Suriye'de çözüm zor. Astana görüşmelerine ABD de katılacak. ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceği henüz net değil." dedi.

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