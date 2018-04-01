İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel Afrin türküsü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattınaİbrahim Tatlısesten Erdoğana özel Afrin türküsü gitti.

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik etti.

Ziyarete Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sunucu Esra Erol da da katıldı.

'MORAL VERMEYE GELDİK’

Reyhanlı’daki sınır birliklerine gitmeden önce DHA’ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldik" dedi. Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti, vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.

OĞULPINAR’A GİTTİLER

Mehmetçiğe destek için Hatay’a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi’ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği konukların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞLILAR’DAN JANDARMAYA ZİYARET

Öte yandan Beşiktaş'ın sosyal paylaşım hesabı üzerinden Başkan Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül’ün Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ettiği duyuruldu.