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İç organlarını 5 bin dolar için uyuşturucuyla dolduran Venezuelalı tutuklandı

Antalya Havalimanında iç organlarında 78 adet kokain kapsülüyle yakalanan Venezuela uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önceden uyuşturucunun ya valiz ya da şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez’i uçaktan indiği esnada gözaltına aldı.
  
880 gram kokainin değeri yaklaşık 350 bin TL
 
Uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutan 29 yaşındaki Venezüellalı kuryenin iç organlarında çekilen röntgende kokain olduğu görüldü. Maria Rodriguez’in iç organlarında her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül de ortaya çıktı. Kapsüllerin toplamı 880 gram gelirken, piyasa değerinin yaklaşık olarak 350 bin TL olduğu kaydedildi. Şüphelinin kapsülleri 2 günde yuttuğu öğrenilirken, doğal yollarla 71 kapsül çıkarıldı. Rodriguez’in 5 bin dolar karşılığında kuryelik yaptığı da öğrenildi.
   
‘Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan Venezuela uyruklu Rodriguez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Antalya Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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