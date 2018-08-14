İçimizdeki Amerikalılar

ABD’nin Türkiye’ye yönelik dolar kuru üzerinden ekonomik darbe girişimine verilen tepkiler, Türkiye’de yaşayan ülkeye düşman kesilenlerin de turnusol kâğıdı oldu. Brunson davasında ABD’nin haklı olduğunu söylememeye getiren Prof. Dr. Murat Belge ve ‘dolarla alışveriş yapın’ diyen Prof. Dr. Elvan Aktaş gibi isimlerin kriz çığırtkanlıkları, adeta ‘içimizdeki Amerikalıları’ da deşifre etti.

KARA PROPAGANDA

ABD destekli FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi, ekonomik darbe girişiminde de ABD ve FETÖ yöneticileri, onlara bağlı STK, kurum ve kuruluşlar devrede. Sözde liberal görünen ancak FETÖ’yle birlikte hareket eden bazı akademisyenlerinde, sosyal medyada yaptıkları sözde ‘akademik’ değerlendirmelerle kriz tetiklemeye çalıştıkları görüldü. ABD’de Valdosta State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr Elvan Aktaş, devletin banka bilançolarına el koyacağı kara propagandası ile vatandaşlara bankalardan paralarını çekmelerini ve altın yerine dolara yönelerek alışverişlerini dolarla yapmalarını söyleyerek sistemi kilitlemeye çalıştığı görüldü. 15 Temmuz sürecinde dolar kuru 2.8 TL iken reel değerinin 4.93 olduğunu iddia eden Aktaş’ın, şimdide doların reel değerinin 7.38 TL olduğunu ve enflasyonun yüzde 41’e çıkacağını söyleyerek piyasalarda panik çıkarmaya çalıştığı da görüldü.

Kim bu Aktaş diye bakıldığında, FETÖ’nun kapatılan gazetesi Zaman’ın ABD’deki yayınında yazarlık yaptığı ve “Ankara, Gülen’e saldırdıkça ona olan ilgisinin arttığını” söyleyecek kadar da örgütün askeri olduğu görülüyor.