İçimizdeki Amerikalılar
İtalya’dan Rusya’ya, İran’dan Pakistan’a tüm dünya liderleri ABD’nin ekonomik darbe girişimine karşı Türkiye’ye destek açıklaması yaparken ‘İçimizdeki Amerikalılar’ ise ABD ve FETÖ saflarında yer aldı.
- HABER MERKEZİ
ABD’nin Türkiye’ye yönelik dolar kuru üzerinden ekonomik darbe girişimine verilen tepkiler, Türkiye’de yaşayan ülkeye düşman kesilenlerin de turnusol kâğıdı oldu. Brunson davasında ABD’nin haklı olduğunu söylememeye getiren Prof. Dr. Murat Belge ve ‘dolarla alışveriş yapın’ diyen Prof. Dr. Elvan Aktaş gibi isimlerin kriz çığırtkanlıkları, adeta ‘içimizdeki Amerikalıları’ da deşifre etti.
KARA PROPAGANDA
ABD destekli FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi, ekonomik darbe girişiminde de ABD ve FETÖ yöneticileri, onlara bağlı STK, kurum ve kuruluşlar devrede. Sözde liberal görünen ancak FETÖ’yle birlikte hareket eden bazı akademisyenlerinde, sosyal medyada yaptıkları sözde ‘akademik’ değerlendirmelerle kriz tetiklemeye çalıştıkları görüldü. ABD’de Valdosta State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr Elvan Aktaş, devletin banka bilançolarına el koyacağı kara propagandası ile vatandaşlara bankalardan paralarını çekmelerini ve altın yerine dolara yönelerek alışverişlerini dolarla yapmalarını söyleyerek sistemi kilitlemeye çalıştığı görüldü. 15 Temmuz sürecinde dolar kuru 2.8 TL iken reel değerinin 4.93 olduğunu iddia eden Aktaş’ın, şimdide doların reel değerinin 7.38 TL olduğunu ve enflasyonun yüzde 41’e çıkacağını söyleyerek piyasalarda panik çıkarmaya çalıştığı da görüldü.
Kim bu Aktaş diye bakıldığında, FETÖ’nun kapatılan gazetesi Zaman’ın ABD’deki yayınında yazarlık yaptığı ve “Ankara, Gülen’e saldırdıkça ona olan ilgisinin arttığını” söyleyecek kadar da örgütün askeri olduğu görülüyor.
ABD VE FETÖ’YE DESTEK
Dünya liderleri ABD’nin ekonomik darbe teşebbüsüne karşı Türkiye’ye destek açıklaması yaparken ABD ve FETÖ destekçileri karşı safta yer aldı. Bu isimlerden biri de sözde liberal akademisyen Prof. Dr. Murat Belge oldu. Sözde aydın olarak ülkesinin yanında durması beklenen Belge, tam tersine krizi derinleştirmeye yönelik açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsı üzerinden Türk devletini hedef aldı. Bununla da yetinmeyen Belge, ajanlıktan yargılanan rahip Brunson hakkında delil bulunmadığını söyleyerek ABD ağzıyla konuşurken, FETÖ davalarında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında da bir delil olmadığını iddia ederek FETÖ ağzıyla konuştu.
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