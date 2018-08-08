İçişleri Bakan Yardımcılığına 4 isim atandı

Buna göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy’un atanması gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy getirildi.