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İçişleri Bakanı Soylu: Biz Almanya, Amerika gibi matematik hesabı yapmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Biz Almanya, Amerika gibi matematik hesabı yapmayız, Biz hem bu dünyada üzerimize düşen sorumluluğun hesabını yaparız hem öteki dünyanın hesabını yaparız' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bayramlaşmanın ardından beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli ilçesindeki Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. 

Burada güvenlik güçleriyle bayramlaşan Soylu, yaptığı konuşmada "Biz Almanya ve Amerika gibi bugünün hesabını yapıyor değiliz. Onlar bugünün hesabını yapsın. Biz hem bu dünyada üzerimize düşen sorumluluğun hesabını yaparız hem öteki dünyanın hesabını yaparız. Bizi onlardan ayıran bunlardır. Biz onlar gibi matematik hesabı yapmayız, vicdan hesabı yaparız." ifadesini kullandı.

"Kültürleri uymaz, yapamazlar, halden anlamazlar"

İçişleri Bakanı Soylu, Cerablus'ta, Azez'de ve El Bab'ta bulunduklarını anımsatarak, "Hadi gelsin Amerika orada bizim gibi huzurlu bir şekilde dursun bakalım durabiliyor mu? Hadi dursun. Çünkü biz bir milletiz onlarla. Aynı milletin unsurlarıyız. Beraber aynı sancak altında durmuşuz. Aynı bayramları yapmışız. Hadi dursun bakalım, İngilizi, Fransızı dursun bakalım. Duramazlar, beceremezler, kültürleri uymaz, yapamazlar, halden anlamazlar. Ama biz böyle değiliz. Biz bu topraklarda birbirimizle o kadar bir araya gelmişiz ki gözyaşımız, acımız, üzüntümüz, sevgimiz nedir, Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman bize ne ifade eder biz bunları bilen bir milletiz." dedi.

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