İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor İçişleri Bakanı Soylu, 'FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik, Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar.' dedi.