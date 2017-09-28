İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasından satır başları:

Terör örgütünün hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırdık. Şehirde özellikle terörü finanse eden unsurların tamamına yönelik sürekli bir operasyonumuz var. Buna belediyeler diyebilirsiniz. Sözde sivil toplum örgütleri diyebilirsiniz. Tüm bunlara yönelik bütün adımlar peyderpey gelişerek atılmaktadır. İHA ve SİHA da bunun hava denetimi olarak gelmiştir. Türkiye'nin son yıllarda övünebileceği en önemli icraatlardan biri olmuştur. Bunların kullanımı da, hava kaldırdınız, teröristi gördükten sonra imha ettiniz, böyle bir şey söz konusu değil. 8-10 aşamadan geçiyor, birkaç karar vericinin mekanizması ile beraber ortaya konuluyor. Koordinasyon, uyum ve otorite ilişkisi. Bu özellikle terörle mücadelede bizi ciddi bir noktaya getirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KATILIMDA SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEYİZ"

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımda son 30 yılın en düşük seviyesindeyiz. Bu, terör örgütünü ciddi bir şekilde demoralize ediyor.

"CEZAEVİNDE FARKLI BİR DÜNYA İÇERİSİNDELER"

FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik, Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar.

Terör örgütü PKK'nın da telsiz konuşmalarında üst düzeylerin kendi içerisinde yapmış olduğu değerlendirmeler hariç, aşağıda bu terör örgütünün mensuplarını tamamen eksik bilgilerle beraber sahaya sürüyorlar ve sahada da kahraman evlatlarımız bunun gereğini yerine getiriyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇILDIRIYOR 'BİZİ NASIL GÖRÜYORLAR' DİYE"

Bizi yukarıdan nasıl görüyorlar diye terör örgütü çıldırıyor. Travmadan kurtulabilmek mümkün değil. Biz sadece İHA kullanmıyoruz. Helikopterlerimizi var, ATAK'larımız var, F-16'larımız var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi biz İHA ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlarda tek şehit vermedik. Operasyonların maliyeti de düşük. Türkiye'ye çok önemli bir avantaj kazandıran bir süreç.

"LİDER KADROLARI SORGULANABİLİR HALE GELDİ"

Lider kadroları sorgulanabilir hale geldi. Bazen biz telsiz konuşmalarında duyuyoruz, "Kolaysa gel sen yap" diye.

HAKKARİLİLERE MÜJDE

Hakkari'nin içme suyu sorunu çözülüyor.