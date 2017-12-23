İçişleri Bakanı Soylu: Onlara gerekli dersi veriyoruz

Soylu, Hakkari Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu ülkenin hedeflerine, umutlarına, yarınlarına dolu dizgin gittiğini belirtti.

"Bu ülkenin huzurunu terör örgütüne parçalatmayacağız"

Bölgede yürütülen terörle mücadeleye de değinen Soylu, "Bu ülkenin huzurunu terör örgütüne parçalatmayacağız. Onlara gerekli dersi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Terör örgütü ve onun siyasi partisi HDP, demokrasiyi istismar etti. Buradaki insanlarımız oylarını verdiler, hizmet etsinler, imar getirsinler, şehirleri geliştirsinler diye. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız yarına daha umutla baksınlar diye. Peki ne yaptılar. Gelen kaynakları PKK'ya aktardılar, teröre aktardılar." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelen kaynakları birliğimizin ve beraberliğimizin ortadan kalkmasına aktardılar. Gelen kaynakları demokrasi değil tam tersi demokrasi dışı güçlerin burada hakim olmasını sağlamaya çalıştılar. Çocuklarımızı, sizin çocuklarınızı aldılar terör örgütüne taşıdılar. 13,14,15,16 yaşındaki genç kızlarımızı onlara, kötü emellerine alet etmeye çalıştılar. Onların terörist olmasına çalıştılar. Oysa burada bulunmamızın bir sebebi var. Biz kızlarımızın doktor olmasını istiyoruz, biz çocuklarımızın mühendis olmasını istiyoruz, onların öğretmen olmasını istiyoruz, biz onların mimar olmasını istiyoruz. Biz onların bu ülkede her insan gibi 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım' diye başı dik ve onurlu bir şekilde bu ülkenin vatandaşı olmasını istiyoruz. Terör örgütüne karşı mücadelemiz budur."

"2.3 milyar liralık yatırım yapıldı"

İçişleri Bakanı Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin de "Bizim terör sebebiyle bir şekilde görevden aldığımız ve kayyumlarımızı göreve getirdiğimiz belediyelerde 2,3 milyar liralık yatırım yapıldı. Yollar, asfaltlar, çocuk parkları, su, isale hatları, kanalizasyonlar, altyapı, üstyapı, spor kompleksleri, sahalar, yeşil alanlar, her taraf imarla buluştu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'nın İstanbul'un yatırım ne kadar hakkıysa, Hakkari'nin daha çoktur, daha çoktur." diyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz emrinize amadeyiz, 24 saat. Bu kardeşinizin Hakkari'ye bu yıl içerisinde 17'nci gelişi. Terör bitecek inşallah. 170 defa geleceğim. Bin 700 defa geleceğim. Artık kızlarımız ve çocuklarımızın terör örgütüne katılmadığı ayları hep birlikte yaşıyoruz. Bu bizim için en önemli onurdur. Bilinki 2017, 2016'dan çok güzel oldu, 2018 de 2017'den daha güzel olacak."