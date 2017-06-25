İçişleri Bakanı Soylu Özel Harekat polislerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Çukurca'daki temasları kapsamında Bayraktepe üs bölgesindeki Özel Harekat polislerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Daha sonra 2. Hudut Tugay Komutanlığında askerlerle bir araya gelen Soylu, "Ülkemizin her yerinde ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanmasına, Ezan-ı Muhammedi'nin ülkenin semalarında okunmasına canlarımız feda olsun." dedi.

Dünyanın bir sabır ve sınav dünyası olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: "Biz yaratılmışların en güzeli olarak nitelendirilen insana hizmet için varız. Onun için bugün bu anlamlı bayram törenini, ramazanın bütün huzurunu, öze dokunuşunu milletimizle ve İslam alemiyle beraber kutluyoruz. Allah nice bayramlara ulaşmak nasip etsin. Ailelerinize hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın sizlere selamları, duaları var. Allah yardımcınız olsun. Her biriniz bizim için pırıl pırıl parlayan yıldız gibisiniz, bizim göz bebeğimizsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah hep bizimle beraberdir. Bayramınızı kutluyorum."

Soylu, Yüksekova'da görev yapan Mehmetçik ile Başbakan Yıldırım'ı telefonla görüştürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Mehmetçik ile Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla görüştürdü.

Bakan Soylu, Çukurca'daki temaslarının ardından Yüksekova Dağlıca'daki İkiyaka üs bölgesine geldi.

Burada bayramını kutladığı ve bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile çay içen Soylu, bölgede devam eden "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar-2 Operasyonu" hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu daha sonra telefonla görüntülü aradığı Başbakan Binali Yıldırım ile Mehmetçik'i görüştürdü.

Yıldırım, telefonda Mehmetçik'in bayramını tebrik etti.