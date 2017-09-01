İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü gün geçtikçe eriyor, bitiyor
İçişleri Bakanı Soylu, 'Terör örgütü de gün geçtikçe eriyor, bitiyor. Kime gidiyor? 3 tane imece için yolunu yapan adamı, silahsız adamı öldürüyor ve buna Türkiye'nin allı pullu aydınları sessiz kalıyor.' dedi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bayramlaşmanın ardından beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli ilçesindeki Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
Burada güvenlik güçleriyle bayramlaşan Soylu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her şeyiyle birbirine yeten bir ülke olduğunu söyledi.
Türkiye'nin büyümesini engellemeye çalışanların bunu başaramadığını vurgulayan Soylu, "Türkiye birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekte de büyüyor. 'Türkiye'ye turist gelmesin' dediler, her yer dolu, bütün oteller. 'Türkiye'nin aklı şaşsın hedeflerinden sapsın' dediler o da olmadı. Etrafımızı, Suriye'yi, Irak'ı her tarafı ateş çemberine çevirdiler, 'Türkiye'yi etkileriz' dediler ona da muvaffak olamadılar, başaramadılar. Türkiye'deki hiçbir şeyi eksiltemediler ve bizi yolumuzdan çeviremediler, akamete uğratamadılar. Dertleri bu." diye konuştu.
Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları söyledi:
Terör örgütü gün geçtikçe eriyor, bitiyor. Kime gidiyor? 3 tane imece için yolunu yapan adamı, silahsız adamı öldürüyor ve buna Türkiye'nin allı pullu aydınları sessiz kalıyor. Buna o HDP denilen PKK'nın partisinin temsilcileri, başka bir şey olunca yalan, dolan her türlü iftirayı atıyorlar ama sadece helal rızkıyla beraber çoluk çocuğuna nafaka getirmek isteyen işçinin öldürülmesine ses çıkarmıyorlar. Bunların derdi bu memleketin ilerlemesidir. Göreceksiniz bizim derdimiz sadece terörü bitirmek değil terörü bitirmek adımlarımızdan bir tanesidir. Bizim derdimiz terörü bitirmenin dışında buraların kalkınmasını ve gelişmesini sağlayabilmektir.
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