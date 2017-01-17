İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş : Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.

Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 17 Ocak 2017

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : İstanbul Reina'daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum..

İstanbul Reina'daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum.. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Ocak 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum

Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 16 Ocak 2017

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık : Istanbul'da 39 masum cana kıyan azılı teröristi yakalayan #EmniyetTeşkilatınıKutluyorum Bakanımız #süleymansoylu ve ekibini tebrik ediyorum

Istanbul'da 39 masum cana kıyan azılı teröristi yakalayan #EmniyetTeşkilatınıKutluyorum

Bakanımız #süleymansoylu ve ekibini tebrik ediyorum — Fikri Işık (@fikriisik) 17 Ocak 2017

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç : Devletimiz, Şehit Polisimiz ve diğer masum insanlarımıza yapılanı yanlarına bırakmadı bırakmayacak ! İstanbul'daki teröristin yakalanmasında emeği geçen başta Sayın @suleymansoylu olmak üzere tüm Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

İstanbul'daki teröristin yakalanmasında emeği geçen başta Sayın @suleymansoylu olmak üzere tüm Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz. — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) 17 Ocak 2017

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu : Alçak Katili yakalayan Emniyet ve istihbarat mensuplarımızı Candan tebrik ederim.