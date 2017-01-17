İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
YILBAŞI gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani'nin yakalanmasanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk Polisi'ni bakanlar twitter adresinden tebrik etti.
- ANKARA, (DHA)
Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 17 Ocak 2017
İstanbul Reina'daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum..— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 17 Ocak 2017
Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 16 Ocak 2017
Istanbul'da 39 masum cana kıyan azılı teröristi yakalayan #EmniyetTeşkilatınıKutluyorum— Fikri Işık (@fikriisik) 17 Ocak 2017
Bakanımız #süleymansoylu ve ekibini tebrik ediyorum
İstanbul'daki teröristin yakalanmasında emeği geçen başta Sayın @suleymansoylu olmak üzere tüm Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) 17 Ocak 2017
Alçak Katili yakalayan Emniyet ve istihbarat mensuplarımızı Candan tebrik ederim— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 16 Ocak 2017
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