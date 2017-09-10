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İçişleri Bakanı Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programını takip eden konvoydaki kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

  • AA
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Soylu, Akçaabat ilçesinde konvoyda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurları Nurcan Ertürk ve Bekir Şekir’i tedavi gördükleri Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Ertürk ve Şeker'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, Başhekim Alparslan Kapısız'dan polislerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Soylu, araçların hızının fazla olmamasının kazanın hafif atlatılmasında etkili olduğunu belirtti.

Başhekim Kapısız, kolundan yaralanan Ertürk'ün salı günü ameliyat edileceğini, Şeker'in ise tedbir amaçlı bir gün gözlem altında tutulacağını söyledi.

Ertürk'ün çocuklarına oyuncak armağan eden Soylu, hastanede karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre görüştü.

Soylu'ya ziyareti sırasında Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve diğer ilgililer eşlik etti.

 

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