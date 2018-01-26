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İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet ile şehit Özalkan'ın ailesinin yaşadığı Sincan ilçesi Törekent Mahallesi 314. Sokak'taki evin önüne kurulan taziye çadırına geldi.

 

Burada yaklaşık 40 dakika kalan Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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