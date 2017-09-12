İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayda yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a ulaştırma ve trafik konusunda yaptıklarından dolayı teşekkür ederek başlayan Soylu, 2012'de yayınlanan "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji̇si̇ ve Eylem Planı"nın karayolu güvenliği meselesini, ilgili tüm kesimleri̇ i̇şi̇n i̇çi̇ne katarak çözme yönünde bi̇r i̇rade ortaya koyduğunu ve bu kapsamda temmuz ayında İçişleri Bakanlığınca bu çalıştayın yapılması kararının alındığını söyledi.

Müslüman ülkelerde ezan vakitleri bilinmesine rağmen insanlara namazı hatırlatmak için günde 5 defa ezan okunduğunu anımsatan Soylu, trafik güvenliği konusunda da paydaşların bir araya gelerek bu konuyu tekrar hatırlamalarının fayda sağladığını ifade etti.

Soylu, düzenledikleri kampanyaların ve etkinliklerin amacının sadece farkındalık yaratmak olmadığını, kamuoyunun beklentilerine cevap vermek zorunda olduklarını, bunun için böyle bir çalıştay düzenlendiğini anlattı.

"Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi"

Trafik güvenliği konusunda sivi̇l paydaşlarla, idareyi aynı masada bi̇r araya getirmeyi, herkesi̇n fikri̇ni̇ almayı ve karşılıklı istişarede bulunmayı amaçladıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette ki̇ buradan bi̇r sonuç bekliyoruz. Buradan çıkacak fi̇ki̇rleri̇n, yayınlanacak sonuç bildirgesinin i̇leri̇deki̇ günlerde mevzuat noktasında atacağımız adımlarda bi̇zlere rehberlik etmesini amaçlıyoruz. Elbette ki̇ devlet, bakanlıklar, tek başına da mevzuat düzenlemesi yapabilir. Ama trafik meselesi, yap-boz veya deneme-yanılma i̇le i̇ş yapma lüksü olmayan bi̇r meseledir. Doğrudan i̇nsan hayatıyla ilgili bi̇r meseledir. Dolayısıyla, atacağımız her adımı i̇yi̇ tartmak, bütün tecrübe ve bi̇ri̇ki̇mlerden i̇sti̇fade etmek, i̇yi̇ düşünmek ve meseleyi hızlıca halletmek zorundayız. Zaman kaybedemeyiz. Esasen bu çalıştaya gelene kadar İçi̇şleri̇ Bakanlığı olarak trafik meselesinde yeni̇ bi̇r yaklaşımı da ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla, daha önce de bi̇r vesileyle bahsettiğim Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'ni hazırladık. Yani İçişleri Bakanlığının kendi çerçevesi, kendi sorumluluklarımız içerisinde trafik politika belgesini hazırladık. Bu belge, temelde karayolu güvenliği noktasında bi̇r yol hari̇tası ve bizim için uygulama birliğini gerektiren herkesin Hakkari’deki bir trafik polisinin de jandarmanın da Edirne’deki bir trafik polisinin de jandarmanın da kaymakamın da valinin de emniyet müdürünün de jandarma il komutanın da herkesin bir uygulama birlikteliği içerisinde bir yol haritasını kendi içimizde oluşturmaya çalıştık.”

Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin hem hali̇hazırda uygulamada olan tedbirleri̇ hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projeleri̇ içerdiğine dikkati çeken Soylu, belgenin "deneti̇m", "kaza sonrası aci̇l müdahale", "personel eği̇ti̇mi̇", "projeleri̇mi̇z" ve "düzenleme yapılacak konular" olmak üzere 5 başlıkta hazırlandığını söyledi.

"Amaç ceza yazmak değil"

Bakan Soylu, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda amacın çok ceza yazmak olmadığını, yüz yüze teması arttırmak suretiyle ceza yazılmadan, kural ihlallerini engellemek olduğunu vurguladı.

Trafiğin yoğun olduğu saatler ve günlerde, ekipleri̇n görünürlüğünün arttırılacağını, kazaların yoğun olduğu yerlere ağırlık veri̇leceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti: "En önemli meselelerden bir tanesi bizim devlet olarak vatandaşla aramızda bir güven tesis etmemiz lazım. Biz hepimiz araç sürdük. Radarın olduğu yer ezbere bilinir, karşı taraftan da flaşörlerle sürücüler birbirine gerekli sinyalleri ve uyarıları yaparlar, orada biraz yavaşlarsınız, mesafeyi diğer tarafta 120 ile gidiyorsanız 150’ye çıkararak oradaki açığı kapatırsınız. Böyle bir tablomuz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda 'tuzak radar' olarak i̇fade edi̇len uygulamayı kaldırdığımızı ifade etmek istiyorum. Böyle bir uygulama yapmayacağız. Bir taraftan şurada radar vardır diye uyarılarımızı koyacağız. Bir ağacın altına saklanmış, bir kavşağın sağına saklanmış herhangi bir tuzak radar uygulaması olmayacağını, olmadığını, olmaması lazım geldiğini arkadaşlarımızla sürekli olarak konuşuyoruz."

'Arka koltukta da emniyet kemeri̇ takmayanlar tespit edilecek'

Trafikte ölümleri azaltma noktasında en etkin önlemlerden birisinin emniyet kemeri olduğuna işaret eden Soylu, denetimleri̇n yanı sıra KGYS, EDS ve PTS üzerinden alınan görüntülerle hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri̇ takmayanların tespitinin yapılacağını belirtti.

Soylu, Başbakanlık tarafından yapılan bi̇r düzenlemeyle saat 00.00-06.00 arasında herhangi bi̇r araçla tarım işçilerinin toplu halde bi̇r yerden bir yere taşınmasının yasaklandığını hatırlatarak, bundan sonra kış genelgelerinin yanı sıra yaz genelgelerinin de yayımlanacağını kaydetti.

Ağır tonajlı araçlar gaza bassa bile belli hızı geçemeyecek

Trafik kazalarında 5 ve üzeri̇nde kusuru bulunduğu tespit edilen 10 bi̇n sürücüden ilk aşamada binine eği̇ti̇m veri̇leceğini anlatan Soylu, bu sayıyı 10 bine tamamlayacaklarını belirtti.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: “En ci̇ddi̇ yeniliklerinden bi̇ri̇ olarak ağır vasıtalarda hız sınırlayıcılarının zorunlu hale gelmesini sağlayacağız. Bu zorunluluk halen yasal olarak mevcut. Yeni̇ dönemde bu yasal zorunluluğun fi̇i̇li̇ olarak hayata geçirilmesini de gerçekleştireceğiz. Otobüs, kamyon, çeki̇ci̇ ve belli̇ bi̇r tonajın üzerindeki kamyonetlerde, gaza basılsa bi̇le aracın belli̇ bi̇r hızın üzeri̇ne çıkamayacağı bi̇r si̇stem getiriyoruz. Bu si̇stem, zaten belli̇ model araçların i̇çi̇nde aslında teknik olarak mevcut. Buna ilişkin set up ayarlarının yapılması sağlanacak ve bunun deneti̇mi̇ yapılacaktır. Tabii bu noktada Bi̇li̇m, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla i̇ş birliği i̇çi̇nde olacağız. Böylelikle, özellikle ağır tonajlı bu araçların hız sınırı ihlali neticesinde karıştığı kazaların önüne geçmiş olacağız. Si̇stem uygulamaya geçtiğinde, otobanda binek aracınızla 120 i̇le gi̇derken bi̇r otobüs veya kamyon si̇zi̇ aşırı bi̇r süratle sollayamayacak. İşi̇n özü bu. "

Cep telefonu kullanımına sıkı takip

Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmasının sakıncalarına değinen Soylu, cep telefonu kullanımının, kaza riskini̇ 8 kat artırdığını, sürücü reaksiyonlarını yüzde 35, direksiyon hakimiyetini i̇se yüzde 91 oranında düşürdüğünü vurguladı. Soylu, "Önceleri̇ sadece telefonla konuşmayı engellemeni̇n peşindeydik. Bugün maalesef bi̇r de sosyal medya kullanımı eklendi. Bırakın telefonla konuşmayı bi̇r de akıllı telefonlarla yorum yazanlar bile var. Ne kendi ne de başkalarının hayatını bu şekilde tehlikeye atmaya ki̇mseni̇n hakkı yoktur. Dolayısıyla bu noktadaki denetimlerimizi de artıracağız ve tıpkı emniyet kemeri̇nde olduğu gi̇bi̇ KGYS, EDS ve PTS üzerinden cep telefonu kullanımlarının tesptini sağlayacağız.”

Emniyet şeridi kullanımına yeni düzenleme

Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin bu gibi çalıştaylarla daha ileri noktalara taşınacağına olan inancını ifade eden Soylu, "Biz 15 bin aracı, emniyet şeridinden geçmesi için nitelendirmişiz. Buna bir çözüm getirdik. Bundan kim istifade ediyor? Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor, önüne çakarları takıyor, geçiyor. Bir şeyi çok yakın zaman içerisinde hayata geçiriyoruz, artık bundan sonra bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun vermiş olduğu imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden geçemeyecek. Kimse kusura bakmasın. Kimin nasıl geçeceği, bizim polis arkadaşlarımızın ellerindeki telefonlarda, tabletlerinde ve bilgisayarlarında bu plaka var mıdır, bu plaka yok mudur diye ortaya koyabilecek bir anlayışı da çok yakın bir zaman içerisinde hemen yeniliyoruz. Ondan sonra da bu konudaki hadiseyi gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Çalıştayın açılış törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

"Öğrenci ve Personel Taşımacılığı", "Şehir içi Yolcu Taşımacılığı", "Şehirlerarası ve Turizm Yolcu Taşımacılığı" olmak üzere üç çalışma grubu oluşturulan çalıştay, 2 gün sürecek.

Çalıştayda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okul ve taşımalı eğitim servis araçlarıyla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırılacak.