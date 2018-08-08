İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacak İçişleri Bakanı Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır.' dedi.