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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacak

İçişleri Bakanı Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da meydana gel sel felaketi sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
 
Soylu yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

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