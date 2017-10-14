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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu evlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder, dünya evine girdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'da katıldı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu’nun düğününe katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda bakan ve davetli katıldı. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal kıydırırken, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da şahitlik yaptı. Nikah sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın da olduğu toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. 

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