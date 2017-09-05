İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı tatilinde 122 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
- İHA
İçişleri Bakanlığı, bayram tatili süresince trafik polis ekiplerinin 1 milyon 73 bin 86 araç/sürücü denetlediğini, eksikliği görülen 170 bin 895’ine ceza uygulandığını açıkladı.
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