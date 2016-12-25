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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 131 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son bir haftada düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 olayda 131 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nde 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 16-23 Aralık 2016 tarihleri arasında 5 olayda 131 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısının Türkiye karasularında yakalandığını bildirdi. Gerçekleşen 5 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik yüzer ve uçar unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 8 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin cesedinin denizden alındığı ifade edildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin Dikili ve Ayvalık bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildiği açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 16-23 Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 38 Sahil Güvenlik botu, 14 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 21 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 151 saat seyir yapılmış, 20 helikopter ve 2 uçak sortisi ile toplam 37 saat 45 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 6 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 72 saat görev icra edilmiştir” denildi. 

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