İçişleri Bakanlığı 4 yabancı vakfa kilit vurdu

İzni iptal edilen vakıflarla ilgili ‘illegal olarak Türk dernekleri, izinli - izinsiz yabancı sivil toplum kuruluşları ve şahıslarla işbirliği yaparak faaliyetlerine devam ettiği’ yönünde bilgi aldıklarını belirten yetkili, bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl içinde Türkiye’deki faaliyetleri son bulan yabancı kuruluşlar şunlar:

Mercy Corps Türkiye Temsilciliği: Türkiye genelinde temsilcilik açma izni 20.02.2017’de iptal edildi.

İtalya merkezli Coordınation of the Organızations for Voluntary Service (COSV): İstanbul, Gaziantep, Kilis, Hatay’da faaliyette bulunma izni 15.01.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.

İngiltere merkezli International NGO Safety Organisation (INSO): Gaziantep’te faaliyette bulunma izni 15.01.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.

ABD merkezli Business Software Alliance Incorporation (BSA): Türkiye genelinde doğrudan faaliyette bulunma izni 03.02.2017’de sona erdi ve yenilenmedi.

Amerika Türk Koalisyonu (Turkish Coalition of America) Türkiye Temsilciliği’nin de temsilcilik açma izninin, 01.02.2017’de kendi talepleriyle sona erdiği belirtiliyor.

AA Editör Masası’na konuk olan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da “Bu vakıfların izinsiz yabancı çalıştırmaması, izinsiz para transferi yapmaması, arananları ve sabıkalıları çalıştırmaması gerekir. DEAŞ, PKK / PYD ile mücadele edilirken, vakıfların çok fazla faaliyetlerinin olduğunu gördük” dedi. (Hürriyet)