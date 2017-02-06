Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: DEAŞ operasyonlarında 29 ilde 748 şüpheli gözaltına alındı!

İçişleri Bakanlığı, 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat 2017 Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ve ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 287 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 29’unun ise tutuklandığı kaydedildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon çerçevesinde FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 73‘ünün tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyon neticesinde 21 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 2’sinin tutuklandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 5’i sağ, 7’si teslim olmak üzere toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlar ile ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen bu operasyonlar neticesinde teröristler tarafından kullanılan 1 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, tuzaklanan 46 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, bin 850 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 3’ü uzun namlulu Kaleşnikov olmak üzere toplam 27 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 71 ilde gerçekleştirilen 740 operasyonda piyasa değeri 11 milyon 501 bin 39 TL olan 897 kilogram esrar, 160 kilogram 110 gram eroin, 10 kilogram 720 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 bin 213 adet uyuşturucu hap, 6 kilogram metamfetamin, 92 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca piyasa değeri 10 milyon 753 bin 738 TL olan 1 milyon 488 bin 134 adet kaçak sigara, 84 bin 200 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında bin 219 kişi gözaltına alınmış, 160’ı tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 220’si denizlerde olmak üzere bin 286 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 76 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 25’i tutuklanmıştır” denildi.