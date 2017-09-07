İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı

İçişleri Bakanlığı, okulların açılışına az bir süre kala 81 il valiliğini okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen “2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” genelgesinde çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu yıl da devam edileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, okullarda suç ve suçluyla mücadele kapsamında eğitim kurumlarını mercek altına alacak. Güvenlik tedbirleri yönünden öncelikli okulların giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde ekipler görev yapacak. Okullarda çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” ise tüm okullar için görevlendirilecek.

Genelgede okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin planlaması yapılırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önünde alınarak risk analizine dayalı planlama yapılması istendi. Genelgede 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde okul çevresinde alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak güvenlik değerlendirmesi yapılacak ve okullar güvenlik yönünde öncelikli gruplarda değerlendirilecek. Öncelikli okullarda çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' ise tüm okullar için görevlendirilecek.

Koordinasyon görevlisi, okul yöneticileri ile irtibatlı olacak

Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az 15 günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine gönderilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak

Okulla ilişiği bulunmayan şahıslara idari yaptırım uygulanacak

Okulla ilişkisi bulunmayan şahıslar uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem tabi tutulacak. Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner vb. insan sağlığını tehlikeye sokan maddelerin satışı sıkı denetlenecek ve aykırı hareket eden kişilere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gerekiyorsa cezai işlem uygulanacak. Eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen metruk bina ve yapılar denetlenecek.

Narkotik timleri okul önlerinde olacak

Genelge ile okul ve çevrelerinde çocukların bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra, yasa dışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacak. İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmaması ve ders saatleri dışında yaş sınırlamasına uymaları sağlanacak. Çocukların girmesinin yasak olduğu kafe, bar, kıraathane, kahvene ve umuma açık yerlere öğrenciler alınmayacak. Park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli Çocuk, Narkotim ve Asayiş ekiplerince denetimler arttırılacak. Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, NTP logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek.

Narkotimler tarafından uyuşturucu, uyarıcı, uçucu ve sağlığa zararlı diğer maddelerin kullanımı ve satışı yapılan bölgelerde mahalle sakinleri, muhtarlar, okul yöneticileri ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile düzenli iletişim kurulacak, sorunların ilgili kurumlarla işbirliği halinde çözümüne çalışılacak.

Öncelikli okullara güvenlik kamerası kurulacak

Genelgede yeni eğitim- öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara Milli Eğitim Bakanlığınca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek. Yerel imkanlarla 1000 öncelikli okulda kamera sistemi kurulması hızlandırılacak.

Polis Şube Müdürlerince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacak.