İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında yapılan operasyonda, Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki Mordem, Zagros ve Cemal kod adlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez isimli örgüt mensubunun; 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın şehit edilmesi, ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğunun bilindiği ifade edildi.