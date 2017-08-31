İçişleri Bakanlığı: Kars’ta 5, Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kars ili Kağızman ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Kars ili Kağızman ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Kars ve Hakkari’de yapılan operasyon sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Kars ile Kağızman kırsalında yapılan operasyonda 5, Hakkari Merkez Oğul Köy kırsalında yapılan operasyonda ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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