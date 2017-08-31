İçişleri Bakanlığı: Kars’ta 5, Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kars ili Kağızman ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kars ve Hakkari’de yapılan operasyon sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kars ile Kağızman kırsalında yapılan operasyonda 5, Hakkari Merkez Oğul Köy kırsalında yapılan operasyonda ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.