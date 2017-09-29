Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanlığı: Son 24 saat içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı son 24 saatte yapılan operasyonlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize'deki korkunç heyelan kamerada

Rize'deki korkunç heyelan kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA