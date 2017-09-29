İçişleri Bakanlığı: Son 24 saat içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı son 24 saatte yapılan operasyonlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.
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