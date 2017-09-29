İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında 10 teröri·st ölü ele geçirildi. Bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Bölgede operasyon ve çatışmalar devam ediyor.

Hakkari·'nin Şemdi·nli· ilçesi Umurlu köyü kırsalında 3, Şırnak Dereler köyü kırsalında 6, Van'ın Erci·ş ilçesinde 2 olmak üzerere 11 teröri·st etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 1 el bombası bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda 2 teröri·st etkisiz hale getirildi. Arazi aramasında 1 kalaşnikof tüfek, 1 roketatar, 2 el bombası bulundu.

Şırnak'ın Si·lopi· ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda 5 teröri·st teslim oldu. Di·yarbakır'ın Liçe ilçesi Kırkpınar Mahallesi·'ndeki sığınakta 8 fünye, 550 metre kablo, 1 kamera, 1 kütüklük, 2 tüp, 8 pil ve 1 sırt çantası bulundu.

Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, 28 Eylül saat 12.00 civarında tespit edilen 2 sığınakta 1 kalaşnikof, 220 kalaşnikof fişeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 4 el bombası, 6 anti-tank roketatar mühimmatı, 400 M-16 fişeği ve 2 M-16 şarjörü ele geçirildi.

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak, Yüksekova İlçesi 3. Piyade Tümen Komutanlığına teslim oldu.

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam etttiği kaydedildi.