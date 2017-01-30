İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 202 operasyon yapıldı, 41 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 202 operasyon gerçekleştirildiğini; örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 328 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 41 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; teröristler tarafından kullanılan 5 ilde; 25 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonlarda, ayrıca 418 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 17 el bombası, 32'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere çeşitli çaplarda 43 silah ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde, 586 operasyon gerçekleştirildi. Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 11 milyon 639 bin Türk Lirası olan 891 kilo 793 gram esrar, 112 kilo eroin, 299 bin 502 uyuşturucu hap, 13 kilo 734 gram metamfetamin, 3 kilo kokain, 140 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 582 bin 704 Türk Lirası olan 783 bin 528 kaçak sigara ve 24 bin 502 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında, 765 kişi gözaltına alınırken, 101 kişi tutuklandı.

2 BİN 286 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 2 bin 286 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 38 organizatör yakalanarak, gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklandı.

FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA 42 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 625 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 42'si tutuklandı.