İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, son 1 haftada yurt içinde 27'si ölü, 6'sı sağ, 10'u teslim olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildi. 285’i terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen, 2 bin 903’ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 2 bin 355’i ise genel asayiş ve trafik uygulamalarından olmak üzere toplam 5 bin 543 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Yapılan operasyonlar neticesinde 1 adet drone, 13’ü ağır ve uzun namlulu toplam 16 silah, 470 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 9 el bombası, bin 027 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 15 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. Tunceli’de teröristler tarafından kullanılan 9 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi

302 milyon 515 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 75 ilde gerçekleştirilen 2 bin 032 operasyonda piyasa değeri 302 milyon 515 bin 040 TL olan; bin 582 kilogram esrar, 150 kilogram eroin, 2,2 kilogram sentetik bonzai, 8 kilogram metamfetamin, 244 bin 460 adet uyuşturucu hap ve 1 milyon 430 bin 491 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 3 milyon 701 bin 771 TL olan; 518 bin 443 adet kaçak sigara, 14 bin 534 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 764 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 76 ilde 139 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 581 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 215 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

“Huzur Arife - 2 Uygulaması”

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, halkın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla ülke genelinde tren garı, deniz iskelesi, havalimanı, otobüs terminalleri ve kurbanlık satış alanlarında eş zamanlı olarak 29 Ağustos Salı ve 31 Ağustos Perşembe günlerinde 5 bin 568 ekip ve 25 bin 601 personelin katılımıyla, 5 hava aracı, 4 deniz aracı, 55 dedektör köpeğin kullanıldığı “Huzur Arife - 2 Uygulaması” yapıldı. Uygulama sonucunca 355 bin 469 kişi ile 149 bin 614 araç kontrol edildi, arandığı tespit edilen 440 kişi ile 608 araç yakalandı, 2 bin 355 kişi gözaltına alındı, bin 113 araç trafikten men edildi.