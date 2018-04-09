İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, Yeşil kategoride yer alan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik ve Gri kategoride yer alan Soro Amet kod adlı Mehmet Rehber Çetin ile Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin aralarında bulunduğu 4'ü sözde üst düzey 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.