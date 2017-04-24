Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 66 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 53'ü ölü, 8'i teslim, 5'i sağ olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-24 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 321 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 185 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 53'ü ölü, 8'i teslim, 5'i sağ olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi.
 
47 DEAŞ'LI VE FETÖ/PDY İLE İRTİBATLI BİN 15 GÖZALTINA ALINDI
 
Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 47 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı. 
 
Öte yandan sokak satıcılarına yönelik olarak İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Erzincan, Diyarbakır, Yalova, Bursa, Antalya, Eskişehir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adana, Uşak ve Mardin'de yapılan planlı uyuşturucu operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

9 yıl önceki yumurtanın içini açınca...

9 yıl önceki yumurtanın içini açınca...

Mantarı kesti biçti... Sonuç herkesi şaşırttı

Mantarı kesti biçti... Sonuç herkesi şaşırttı

En çok askeri harcama yapan ülkeler

En çok askeri harcama yapan ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA