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İçişleri Bakanlığı tarafından 50 bin 253 muhtara tek tip kimlik kartı verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 50 bin 253 muhtara tek tip kimlik kartı verilecek.

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Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından, 18 bin 309 köy ve 31 bin 944 mahalle muhtarına verilmek üzere, daha önceden valilik ve kaymakamlıklar tarafından düzenlenen ve ilçeden ilçeye farklılar gösteren kimlik kartları yerine tek tip kimlik kartları hazırlanıyor.

İlk baskı bedeli İçişleri Bakanlığınca karşılanan kimlik kartlarının dağıtımı valilikler tarafından yapılacak.

Kimlik kartlarında hologram, soğuk mühür ve çıplak göz ile bakıldığında çizgisel görünen ancak mikro cihazlarla çizgiler içinde görülebilen küçük yazıların yer aldığı microtext gibi güvenlik unsurları bulunacak.

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