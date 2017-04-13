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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 21 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda 412 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinde 21 ilde dün düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 412 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik 13 ilde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ise o?rgu?t ic?erisinde faaliyet go?sterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümana el konuldu.

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