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İçişleri, 2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığı kazandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığınca, 2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığı kazandığı bildirildi.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından, "Bu kimlikler iptal edilsin" manşetiyle basına yansıyan istisnai vatandaşlıkla ilgili haber üzerine açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.
 
2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığını kazandığı ifade edilen açıklamada, Suriye uyrukluların büyük çoğunluğunun anne veya babasının Türk vatandaşı olduğu, 18 yaşına kadar nüfus kütüklerine kaydedilmeyen soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığı elde ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek hallerinin bulunmadığı tespit edilen ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin sayısının 514, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan Irak uyrukların sayısının ise 179 olduğu ifade edildi.

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