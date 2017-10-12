İçme ve kullanma suyu sistemlerine yeni düzenleme

İçme suyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, su temini ve dağıtımına yönelik altyapı hizmetlerindeki düzensizlik ve altyapı karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan "İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre yönetmelik, İstanbul ve Ankara Su Kanalizasyon İdarelerinin arasında bulunduğu yerel idareler, İLBANK gibi kurumlarla altyapı yatırımları gerçekleştiren özel kuruluşlar ve üniversitelerin katılımıyla hazırlandı.

Yönetmelik kapsamında, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki hızlı nüfus artışı, yoğun ve düzensiz yapılaşma sonucu ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi için altyapı yatırımlarının üst ve alt ölçekli şehir planlamalarına uygun olarak önceliklendirilmesi ile kaynakların verimli ve ekonomik kullanılması sağlanacak.

Altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında etkin bir planlama ve koordinasyon da oluşturulacak.

Altyapı tesislerinin doğru konumlandırılması ve koordinatlarına ilişkin verilerin sağlıklı ve imar planlarına uygun olarak veri tabanlarına işlenmesi ve güncellenmesi de yapılacak.

Tekrarlı kazı ve yapım maliyetlerinin önüne geçilmesini de sağlayacak olan yönetmelikle, altyapı hizmetlerindeki düzensizlikler ve altyapı karmaşası sorunu da ortadan kaldırılacak.

Elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı, işletilmesinde uygulama birlikteliğinin sağlanması ve diğer altyapı tesisleri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Altyapı Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik"in de sektörün talep ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yayınlanması da amaçlanıyor.