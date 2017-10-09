İdlib Harekatı için belirlenen isim açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin İdlib Harekatı'na ilişkin ilk resmi açıklamasını yayımladı. Söz konusu açıklamada, "TSK görevini angajman kuralları içinde sürdürüyor. 8 Ekim itibariyle keşif faaliyetleri başladı" ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak'ın geçtiği habre göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından ikinci operasyonel faaliyet için yeni bir isim de belirlendi. Buna göre, "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" adıyla gelişmeleri duyurdu.

TSK'nın açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi."