İdlib Harekatı için belirlenen isim açıklandı
TSK, İdlib Harekatı için operasyonel faaliyetler kapsamında ilk gelişmeleri paylaştı. Türk askerinin 8 Ekim itibariyle keşif çalışmalarına başladığı açıklanırken, harekat için ilk belirlenen isim de bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin İdlib Harekatı'na ilişkin ilk resmi açıklamasını yayımladı. Söz konusu açıklamada, "TSK görevini angajman kuralları içinde sürdürüyor. 8 Ekim itibariyle keşif faaliyetleri başladı" ifadeleri yer aldı.
Yeni Şafak'ın geçtiği habre göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından ikinci operasyonel faaliyet için yeni bir isim de belirlendi. Buna göre, "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" adıyla gelişmeleri duyurdu.
TSK'nın açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi."
Erdoğan işaret etmiştiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki bugün başladığını açıkladığı harekat için 'Fırat Kalkanı mı sorusunu değerlendirdi. Erdoğan, "Fırat Kalkanı bitti, bunun adı da açıklanır" dedi.
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