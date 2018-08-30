TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor

<p> </p> <p> Komando birliğini taşıyan zırhlı araçların, İdlib sınırındaki hudut karakollarına sevk edildiği öğrenildi.</p> <p> Öte yandan, hudut birliklerindeki komandolar, zırhlı araçlarla sınır hattında gün boyu devriye görevi yapıyor.</p>
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