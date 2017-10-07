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İdlib sınırında güvenlik duvarı olası operasyon öncesi kaldırıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü'nün kuzeyinde, İdlib bölgesinde yer alan sınır duvarlarının bir bölümü olası operasyon öncesi kaldırıldı.

  • İHA
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Edilinen bilgiye göre, bölgede bulunan sınır duvarlarının bir bölümü, operasyonda askeri araların geçiş noktası olarak kullanılmak amacıyla bu sabah saat 06.00'dan itibaren kaldırılmaya başlandı. Bölgede ciddi bir hareketlilik olduğu bildiriliyor. 
 
Öte yandan, İdlib'e 15 gruptan toplam 800 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun girdiği öğrenildi. İdlib harekatının ilk etapta ÖSO tarafından başlatıldığı, ikinci aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de destek vereceği bildirildi.
 
Astana sürecinde 500 gözlemci Türk askerinin İdlib'de görev alması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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