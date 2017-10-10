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İdlib sonrası korkuya kapılan PYD'li teröristler köylülere zorla silah eğitimi vermeye başladı

Türkiye’nin İdlib sonrası olası Afrin çıkarması üzerinde duran terör örgütü PYD, bölgeye yığınak yapmaya başladı

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TSK’nın çatışmasızlık bölgesi İdlib’e yönelik intikal hazırlığı ve ÖSO’nun bölgeye girişiyle terör örgütü PYD’nin kontrolü altındaki Afrin’in etrafı giderek çevriliyor. TSK, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken, PYD’li teröristler ise Afrin’e silah ve adam yığınağı yapıyor. Sosyal medyada Afrin’e giden PYD’li teröristlerin çok sayıda fotoğrafı paylaşılıyor.
 
KÖYLÜLERE ZORLA SİLAH EĞİTİMİ VERİYORLAR
 
PYD'li teröristler, Türkiye’nin olası bir Afrin harekatına karşılık bölgedeki köylüleri zorla silahlandırarak eğitim vermeye başladı.

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