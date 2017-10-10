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İdlib'de anlaşma sağlandı: Kuzey kısmı ÖSO'ya bırakıldı

Bölgeye önceden giren ÖSO ile Heyet Tehrir El Şam (HTŞ) arasında İdlib’te yapılan görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığı öğrenildi.

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Anlaşma kapsamında HTŞ, Afrin sınırını kapsayan İdlib'in kuzeyini ÖSO'ya bırakacak. İdlib-Afrin sınırındaki üç nokta ve Suriye rejim askerlerinin olduğu sınır hattı da TSK'ya bırakılacak.
 
Milliyet'te yer alan habere göre, İdlib sınırında tampon bölgede HTŞ ile yoğun görüşme trafiği yaşandı. Görüşmelerde daha çok İdlib'te Afrin ve Şehba'ya yakın sınırların ÖSO'ya bırakılması konusunda anlaşıldı. PYD'nin kontrolündeki Afrin'in yanı sıra TSK'nın harekât planı kapsamında bulunan Cinderes ve Tel Rifat kasabalarının da içinde yer aldığı Azez'den El Bab'a ulaşan koridor üzerindeki sınır hattındaki stratejik üç noktanın TSK destekli ÖSO gruplarına bırakıldığı öğrenildi.
 
Anlaşma ile bu bölgedeki HTŞ'nin silahlı grupları, Darit İze kasabası ve köylerinden doğuya doğru çekilmeye başladığı bildirildi.

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