İdlib'de siviller TSK'yı coşkuyla karşıladı

"Göç eden insanlar evlerine geri dönecek"

22 yaşındaki Muhammed Mustafa da, "TSK'nın girişi ile birlikte, özlediğimiz normal hayatın geri dönmesi, okulların ve üniversitelerin yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.

TSK unsurlarının İdlib’deki belirli noktalara konuşlanmasıyla yerel meclislerin üzerine düşecek görevi yerine getireceğini belirten Mustafa, "Bombardımandan ötürü göç son bulacak. Göç eden insanlar evlerine geri dönecek. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

"PKK'nın İdlib'e de yayılması engellenecek"

49 yaşındaki memur Yahya Lüle de PKK/PYD'nin İdlib üzerindeki emellerine dikkati çekerek, "PYD'nin Kürdistan haritası ta Akdeniz'e ulaşıyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için Bereket Dağı bir, Daret İzze’yi iki, kontrol altına almayı planlıyorlar. Bu dağı almakla beraber İdlib ili ve kırsalı PKK’nın kontrolüne girecek. Türk ordusunun intikaliyle PKK'nın İdlib'e de yayılması engellenecek." ifadelerini kullandı.

TSK, Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal edecek.

Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı anlaşma gereği, İdlib çatışmasızlık bölgesi, İdlib ili ile, komşusu Halep, Lazkiye ve Hama'nın belirli kısımlarını kapsıyor.

Türk askeri unsurlarının intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak hedefleniyor.