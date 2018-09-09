İdlib'e komando sevkiyatı hızlandı
Kilis’ten, Suriye’nin İdlib sınırına komando sevkiyatı sürüyor
- İHA
Tunceli 4’üncü Komando Tugayı ile Hozat Komando Tugayı'ndan yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komandoların Kilis üzerinden Hatay istikametine geçişleri sürüyor. İdlib sınırına gittikleri öğrenilen komandoların sevkiyatları minibüsler ile yapılıyor. Sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.
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