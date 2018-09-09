İdlib'e komando sevkiyatı hızlandı

Tunceli 4’üncü Komando Tugayı ile Hozat Komando Tugayı'ndan yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komandoların Kilis üzerinden Hatay istikametine geçişleri sürüyor. İdlib sınırına gittikleri öğrenilen komandoların sevkiyatları minibüsler ile yapılıyor. Sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.