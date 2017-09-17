İdlib'e yapılacak askeri operasyon için TSK, 6 bin asker ile hazırlık yapıyor

Astana’da varılan anlaşmanın ardından önümüzdeki 20 gün içinde 3 bölgeye bölünecek olan İdlib’de taraflar askerî pozisyonlarını alıyor. Ankara ve Moskova’nın ekim ayının ilk haftasından itibaren İdlib’de çatışmasızlık bölgelerinin tam ortasında kalacak olan bölgelerde yoğunlaşan radikal gruplara yönelik operasyon hazırlığı başlatacağı belirtiliyor. Askerî operasyon için Rusya’nın üç aşamalı bir planlama üzerinden hazırlık yaptığı kaydedilirken önümüzdeki haftadan itibaren Ankara-Moskova arasında askerî diplomasi trafiğini ekim ayının ilk haftasına kadar artarak devam edeceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, 138 kilometrelik sınır hattının 120 kilometresinin El-Kaide unsurları tarafından alınmış olmasının El-Bab’da olduğu gibi Türkiye’nin güvenliği açısından birinci dereceden önemli olduğunu belirtiyor.

KRİTİK TARİH 10 EKİM

Askerî hazırlıklar daha önce tamamlanmış olmasına rağmen Rusya’nın süreci askıya alması ile birlikte operasyon 5 aydan bu yana bekletiliyordu. Astana’daki 6. görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte operasyon şartlarının olgunlaştığı belirtiliyor. Moskova-Ankara hattında yapılan görüşmelerde operasyonun Ekim ayının 10’dan sonra başlatılabileceği ifade ediliyor.

19 GÜN ORTAK ÇALIŞMA

Askerî kaynaklar, Moskova ile görüşme trafiğinin seyrine göre operasyon sürecinin uzayabileceğini belirtiyor. Kaynaklar, İdlib’in güneyinin Rusya ve rejim tarafından alınacağını kuzeyinin ise Türkiye tarafından kontrol edileceğini radikal unsurları ise ortada kalacağını bu sebeple Moskova-Ankara hattında çok güçlü irtibat hatlarının oluşturulması için 19 gün süre ile çalışacaklarını ifade etti. İdlib’e askerî operasyon için TSK’nın 6 bin asker ile hazırlık yaptığı belirtilirken, Rusya’nın Suriye’deki askerinin sınırlı sayıda olmasından kaynaklı, operasyon süresince istihbari destek, hava operasyonu desteği vereceği ancak El-Kaide unsurlarına yönelik temizlik operasyonunu büyük ölçüde TSK ile ÖSO’nun yapacağını belirtiyor. (Türkiyegazetesi)