İdlib'te 700 yetim ailesine gıda yardımı

Suriye’nin İdlib kentinin Eriha bölgesinde bulunan mazlum ve mağdur halka yardım elini uzatan Beşir Derneği, 700 yetim ailesine gıda yardımı gerçekleştirdi.

Beşir Derneği Suriye Yardımları Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Derneğimizin Kilis’te, Reyhanlı’da ve civar illerimizde faaliyet gösteren ekmek ve gıda fabrikaları sayesinde her gün yüzbinlerce muhacir kardeşimize ekmek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İdlib’te açtığımız paylaşım noktaları ve depoyla ücretsiz olarak bayramlık ve diğer ihtiyaç malzemelerinin tedarik ve teminini sağlıyoruz. Düzenli olarak gıda yardımlarımız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız ve kıymetli gönüllülerimiz vesilesiyle bölgedeki tüm mazlumların çok çeşitli konularda müjdesi olmaya gayret ediyoruz.” denildi.