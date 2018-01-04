Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İdlip'deki Gözlem Noktasının havadan görüntülerini TSK yılbaşı klibinde paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana mutabakatı kapsamında İdlip bölgesinde oluşturulan 1 numaralı Gözlem Noktasının havadan çekilmiş görüntülerini sosyal medyadan paylaşılan yıl başı klibinde kullandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK'dan bölgedeki faaliyetlerle ilgili en son yapılan açıklamada, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görevini sürdürdü. Bu kapsamda 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi" denildi.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü hatırlatıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA