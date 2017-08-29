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İDO: Yoğun yağış nedeniyle seferler yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

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Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve  dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi. Buna göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30  Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı  Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00  Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

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