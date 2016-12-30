İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.
- İHA
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.
BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;
30.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
30.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava
30.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
30.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
30.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;
30-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
30-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
30-12-2016 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
30-12-2016 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
30-12-2016 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
30-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
30-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
30-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
30-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
30-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
30-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
30-12-2016 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
30-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
30-12-2016 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
30-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
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