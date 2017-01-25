İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Zonguldak'ta otobüsteki bir yolcunun üzerinden dinamit lokumu ve fünye çıktı

Zonguldak'ta bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri seyir halindeki bir otobüsü durdurdu. Şüpheli bir yolcuyu gözaltına alan ekipler çok sayıda dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi ele geçirdi.