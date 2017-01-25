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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

  • DHA
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İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle; 
 
 
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
 
 
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
 
 
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
 
 
BUDO ise şu seferlerini iptal etti: 
 
 
07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
 
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
 
 
08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
 
 
10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
 

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