ÝDO ve BUDO'da sefer iptalleri
ÝSTANBUL Deniz Otobüsleri (ÝDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazý seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koþullarý nedeniyle iptal ettiðini açýkladý.
- Ýstanbul,(DHA)
ÝDO'nun iptal edilen dýþ hat seferleri þöyle:
06:30 Bursa-Yenikapý-Kadýköy-Beþiktaþ Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapý - Bandýrma Hýzlý Feribot
07:45 Bandýrma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostancý - Yenikapý - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
08:30 Bursa (Mudanya) - Ýstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 Ýstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
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