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ÝDO ve BUDO'da sefer iptalleri

ÝSTANBUL Deniz Otobüsleri (ÝDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazý seferlerini Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koþullarý nedeniyle iptal ettiðini açýkladý.

  • Ýstanbul,(DHA)
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ÝDO'nun iptal edilen dýþ hat seferleri þöyle:


06:30 Bursa-Yenikapý-Kadýköy-Beþiktaþ Deniz Otobüsü


07:00 Yenikapý - Bandýrma Hýzlý Feribot


07:45 Bandýrma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü


12:00 Bostancý - Yenikapý - Bandirma Deniz Otobüsü


BUDO'nun iptal seferleri:


08:30 Bursa (Mudanya) - Ýstanbul (Büyükçekmece) seferi


10:30 Ýstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

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